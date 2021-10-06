Не забудьте поздравить Иннокентиев

Иннокентий — это имя происходит от латинского слова «innocens» и означает «невинный». Носителями этого имени были многие Папы Римские. Сокращенный вариант имени — Кеша.

Какой характер у Иннокентия?

Считается, что мужчины с таким именем спокойные и ранимые, но могут и вспылить. Отсутствие твёрдости им мешает взбираться по карьерной лестнице. Свободное время они предпочитают проводить за чтением книг или общаться с близкими людьми. В своих собеседниках Иннокентии ценят больше всего интеллектуальные способности.

Если в вашем окружении есть Иннокентии, не забудьте их поздравить.