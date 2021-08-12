Не забудьте поздравить Германов

По одной из версий, имя Герман произошло от латинского имени Germanus, которое переводится как «единоутробный», «близкий» и «родной». По другой — имя пошло от немецкого имени Hermann, состоящего из двух корней hari и mann, что переводится как «войско» и «человек».

Считается, что у носителей этого имени достаточно сложный характер. Однако это не мешает им добиваться своих целей. С детства у них проявляются лидерские качества, они умеют собирать вокруг себя людей и направить их в нужном себе русле. Для Германов важен результат, а цена вопроса их не сильно интересует.

Если в вашем окружении есть Германы, то не забудьте их поздравить.