Не забудьте перевести часы: когда Украина перейдет на летнее время

В ночь на воскресенье, 26 марта 2023 года, Украина перейдет на летнее время. В 4:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

При этом смартфоны, умные часы и другая современная техника переходят на новое время автоматически. Но некоторые старые телефоны, а также механические часы нужно переводить вручную.

Перевод часов: процедура спорная?

Напомним, перевод часов в Украине осуществляется два раза в год: на летнее время – в последнее воскресенье марта – на час вперед, и на зимнее – в последнее воскресенье октября – на час назад.

Также стоит отметить, что у процедуры перевода часов на зимнее и летнее время есть много противников, но на данный момент Верховная Рада ее не отменила, хотя разговоры об этом ведутся уже давно.

26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года. В Украине заявили, что намерены поступить аналогично.

В первом чтении за соответствующий законопроект депутаты проголосовали 3 марта 2021 года. Изменения предусматривают, что в Украине сезонный переход времени не осуществляется. Однако 19 марта 2021 года на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» было решено отправить на доработку в Комитет по вопросам экономического развития.

Так, переход на летнее время в последнее воскресенье марта остался в силе.

Переход на летнее время: влияет ли на здоровье?

По мнению ученых и врачей, переход на летнее время однозначно вредит нашему самочувствию. Последствия могут быть таковы:

возрастает риск инфаркта;

чаще болит голова;

обостряются хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы;

увеличивается количество ДТП;

нарушаются биологические ритмы;

ухудшается качество сна.

Поэтому специалисты советуют готовиться к переводу часов заблаговременно, хотя бы за пару недель:

постарайтесь ложиться спать раньше, чем обычно;

перед сном проветривайте комнату;

чащу гуляйте на свежем воздухе;

делайте утреннюю зарядку;

утром плотно завтракайте, чтобы быстрее запустить организм.