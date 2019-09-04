Не з січня: коли розпочнеться другий етап медреформи в Україні

Другий етап медичної реформи не розпочнеться з 1 січня 2020 року.

Сьогодні, 4 липня, на прес-конференції про це повідомила міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Конкретних змін не планується, реформа буде запущена у тому ж вигляді, в якому її планував попередній Кабмін.

Зокрема, буде збережена пропорція 60 на 40, тобто з початком реформи лікарні та установи вторинної медичної допомоги отримуватимуть 60% від того фінансування, яке вони мали раніше, а 40% – за надані послуги. Пропорція буде поступово змінюватися в бік збільшення фінансування за надані послуги.

Реформа не зможе розпочатися 1 січня, якщо тільки не буде змінено бюджетне законодавство. Тому міністерка прогнозує, що запуск реформи відбудеться не раніше 1 квітня.

– Згідно бюджету, якщо запуск реформи й відбуватиметься, то це буде не з 1 січня, а як мінімум з 1 квітня, – сказала Скалецька.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про медичну реформу й усе, що потрібно про неї знати.

Фото: скріншот з трансляції Радіо Свобода