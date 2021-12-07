Медикам в больнице водников не выплачивают ковидных надбавок: в чем причины

Власти Украины много говорят о выплате надбавок медикам, находящимся «на передовой» борьбы с коронавирусом. Но в Одессе медперсонал больницы водников, одной из опорных больниц для лечения больных с ковид, вынуждем был перекрыть дорогу, требуя положенных им по закону «коронавирусных» надбавок.

В долгу перед НСЗУ

Аванс – 2700 гривень – медики получили 13 ноября. Зарплаты на сегодняшний день нет до сих пор. И, судя по всему, рассчитывать они могут только на минималку.

Правда, в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) заверили, что больнице были перечислены деньги в сумме пять миллионов триста гривень. Но вот получат медики опорной больницы лишь «голую» ставку.

Если раньше медучреждение получало деньги по ковидному пакету, то на сегодняшний день он заблокирован. Больница водников, пришли к заключению в НСЗУ, не соответствуем ковидным требованиям. И медики, отработавшие октябрь и ноябрь — на пике волны коронавируса — при стопроцентной загруженности больницы получат за свой тяжелый труд по 5000 -6000 гривень.

Блокировку же ковидного пакета НСЗУ объясняет задолженностью больницы перед Службой на сумму четыре миллиона, обвиняя во всем произошедшем недобросовестное руководство медучреждения.

С главврачом больницы Вадимом Шухтиным возмущенным сотрудникам решить вопрос не удалось. По словам медперсонала, он просто не желает с ними разговаривать. И, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим проблемам, доведенные до отчаянья медработники перекрыли проезжую часть Адмиральского проспекта. Правда, долго пикет не продержался: водители, по словам пикетчиков, оскорбляли их, грозили наехать авто и отправляли работать.

— Целый день пронервничали, а завтра нам на смену идти, в зоне работать, — делится санитарка приемного отделения Вера Веркалюк.

Был ли генератор?

Отсутствие достойного финансирования ковидной больницы ее сотрудники объясняют неправильным управлением медучреждением главврача.

В свое время, когда Вадим Шухтин заключал договор с НСЗУ на получение ковидного пакета, одним из условий Службы было наличие электрогенератора. Ведь в случае перебоев с электричеством больные, зависимые от кислородных концентраторов, просто могут погибнуть. Главврач, по словам сотрудников больницы, заверил, что рабочий генератор имеется. Но, спустя полтора года НСЗУ пришла в больницу с проверкой – и необходимого оборудования не обнаружила. В результате — Служба заявила, что все это время больница работала незаконно. И потребовала вернуть деньги, выплаченные по ковидному пакету. А после возвращения долга пообещала договор перезаключить и, по-прежнему, платить ковидные надбавки.

— Мы работали добросовестно, в ущерб своему здоровью — и мы должны возвратить деньги? Сейчас дали «корешок» за октябрь, где вообще нет упоминания о ковидной надбавке, — возмущена Вера.

Ковидную надбавку только пообещали

Согласно договору с НСЗУ, зарплата медиков в больницах зависит от количества пациентов

— В августе пациентов было мало, и мы получали 50% ковидных, — рассказала медсестра Вероника. – В сентябре началась «волна» — и мы из зоны не могли выйти. Чтобы поесть, попить, просто воздухом подышать, должны снять защитный костюм, а потом снова одеться. Но, когда на этаже работает одна медсестра, когда персонала не хватает, то ты не можешь остановить работу. У одной девушки после растворов начался псориаз, у другой – ожог. При этом ковидной надбавки мы не видели с августа.

Хотя в октябре, когда больница была переполнена пациентами, главврач пообещал свои сотрудникам 100% ковидной надбавки. А по итогу — ни разу даже премии не выдал.

— По протоколу, прежде чем войти в зону, мы должны надеть защитный костюм, бахилы, резиновые сапоги, две пары перчаток, маску, респиратор и капюшон. Во всем этом на пике ковида в октябре мы работали по восемь часов, — вспоминает Вера. — Просто не успевали принимать больных – постоянно куча неотложек у приемного покоя. А у девочек, которые работают в соматическом отделении, вообще нечеловеческие условия. Они должны убирать, раздавать еду, уносить трупы — у нас нет санитаров-мужчин. А за этот тяжелейший труд мы должны получать копейки?

Дело уйдет в прокуратуру?

Как решить проблему, медики пока что не представляют.

— Руководство друг на друга перекидывают проблемы и обязанности, — считает Вероника, – непонятно, кому верить, к кому обращаться.

Кто-то вообще сторонится решительных действий – боится потерять то, что имеет. Многие склоняются к тому, что надо переизбрать главу профсоюза – считают, что ничего он, в принципе, не делает. Наиболее решительные не исключают обращение по этому делу в прокуратуру.

А с 1 января, по словам руководства больницы водников, медучреждение больше не будет ковидным. Сотрудники, которые просто не смогут выжить на мизерные зарплаты, разбегутся. Так что, если, не дай Бог, новая волна ковида накроет, снова придется койко-места и медперсонал искать. И обещать им достойные зарплаты. Вот только навряд ли поверят.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесские медики перекрыли Адмиральский проспект. Акцию устроили медицинские работники, сотрудники Одесского областного клинического медцентра (бывшая больница Водников). Они требовали выплат “ковидных” надбавок, которые были заморожены несколько месяцев назад, а также зарплату за ноябрь.

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Фото Вероники Полищук