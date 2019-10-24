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Новости Одессы и Одесской области

Не только улица Гоголя: здания в центре Одессы обрастают лесами-ограждениями

Не только улица Гоголя: здания в центре Одессы обрастают лесами-ограждениями

Еще недавно можно было с уверенностью сказать, что самой «непроходимо-непроезжаемой» улицей в центре города по причине ремонта, и, следовательно, наличия ограждений-лесов, является улица Гоголя.

Похоже, и другие улицы в центре Одессы решили посоревноваться за звание самой реконструируемой-реставрируемой.

Совсем недавно мы сообщали, что в связи с работами у знаменитой Цветочной “стекляшки” на Преображенской теперь появилось ограждение – там установили забор и узкий проход для пешеходов.

А вот сейчас то же самое происходит на узенькой Ланжероновской. Здесь будут ремонтировать сразу три исторических дома. Это дома № 19 и № 21; устанавливают леса-ограждения и на противоположной стороне улицы – дом № 24 тоже ждет реставрация.

Картина ограждений на Садовой тоже изменилась. К привычному ограждению у дома Руссова добавились, как мы рассказывали, драпировка и ограждение дома Либмана.

С другой стороны Садовой, ближе к Торговой, в леса «одет» еще один старый дом. Там тоже сооружается ограждение и уже появился узкий проход для пешеходов.

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Мария Котова
Мария КотоваПРОФИЛЬ
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