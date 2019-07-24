На реставрацию одесского дома Либмана выделили 16 миллионов гривен

Ремонтные работы обещают начать в августе.

Речь идет о памятнике архитектуры городского значения XIX века, что на улице Преображенской, 23.

12 февраля нынешнего года был подписан контракт между городским Управлением капитального строительства и киевским ООО «Международный центр культурного наследия и культурных ценностей». Как указано в договоре, до конца 2019 года ООО должно разработать проектную документацию по реконструкции Доходного дома Либмана в Одессе.

Был проведен тендер на реставрационные работы, победителем стала фирма-подрядчик «Укрспецпроект». По данным сайта публичных закупок ProZorro, эта компания сейчас проводит реконструкцию дома Руссова, который, кстати, примыкает к дому Либмана.

Из городского бюджета уже выделили 16 миллионов 199 тысяч гривен. Их должны первым делом направить на ремонт кровли и фасада, реставрацию обещают начать в августе.

Напомним, неоднократно дом Либмана обещали реконструировать после нескольких скандальных ситуаций с обваливающимися кусками фасада. Однако продолжительное время дальше обещаний дело не шло. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Фото: usionline.com