Не следует долго засматриваться в зеркало: что отмечает церковь 16 августа

16 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 августа по новому церковному календарю у православных верующих Спас Нерукотворный.

Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа

Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа, также известный как Святое Лицо или Спас Нерукотворный, является одним из самых почитаемых иконических изображений в христианской традиции. Это изображение, которое, по преданию, появилось чудесным образом без участия человеческих рук, на холсте или ткани, которой Иисус вытер свое лицо.

С этим образом связано несколько легенд, объясняющих его происхождение. Самая известная из них рассказывает о правителе города Эдесса (ныне Шанлиурфа в Турции) Авгаре V, страдавшем проказой. Согласно этой легенде, Авгар, узнав об Иисусе и его чудесах, послал посланника с просьбой об исцелении. Иисус, в ответ на просьбу, вытер свое лицо платком, и на нем чудесным образом появился его образ. Эта ткань была принесена к Авгару, и при ее созерцании он исцелился от своей болезни.

Народные приметы 16 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: хорошая погода — к ранней весне;

птицы уже улетели в теплые края — скоро похолодает;

журавли улетели на Юг — на Покров ждите мороза;

солнце за облако садится — ждите непогоды в ближайшие дни.

Что нельзя делать 16 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

Не следует долго засматриваться в зеркало.

Нельзя планировать сватовство или свадьбу.

Лучше не ходить на могилы и не вспоминать черта.

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