Не следует долго засматриваться в зеркало: что отмечает церковь 16 августа

Церковный праздник сегодня, 16 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
16 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
16 августа по новому церковному календарю у православных верующих Спас Нерукотворный.
Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа
Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа, также известный как Святое Лицо или Спас Нерукотворный, является одним из самых почитаемых иконических изображений в христианской традиции. Это изображение, которое, по преданию, появилось чудесным образом без участия человеческих рук, на холсте или ткани, которой Иисус вытер свое лицо.
С этим образом связано несколько легенд, объясняющих его происхождение. Самая известная из них рассказывает о правителе города Эдесса (ныне Шанлиурфа в Турции) Авгаре V, страдавшем проказой. Согласно этой легенде, Авгар, узнав об Иисусе и его чудесах, послал посланника с просьбой об исцелении. Иисус, в ответ на просьбу, вытер свое лицо платком, и на нем чудесным образом появился его образ. Эта ткань была принесена к Авгару, и при ее созерцании он исцелился от своей болезни.
Народные приметы 16 августа
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: хорошая погода — к ранней весне;
- птицы уже улетели в теплые края — скоро похолодает;
- журавли улетели на Юг — на Покров ждите мороза;
- солнце за облако садится — ждите непогоды в ближайшие дни.
Что нельзя делать 16 августа
Сегодня нельзя делать следующее:
- Не следует долго засматриваться в зеркало.
- Нельзя планировать сватовство или свадьбу.
- Лучше не ходить на могилы и не вспоминать черта.
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