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Не следует долго засматриваться в зеркало: что отмечает церковь 16 августа

Не следует долго засматриваться в зеркало: что отмечает церковь 16 августа

Церковный праздник сегодня, 16 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

16 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 августа по новому церковному календарю у православных верующих Спас Нерукотворный.

Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа

Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа, также известный как Святое Лицо или Спас Нерукотворный, является одним из самых почитаемых иконических изображений в христианской традиции. Это изображение, которое, по преданию, появилось чудесным образом без участия человеческих рук, на холсте или ткани, которой Иисус вытер свое лицо.

С этим образом связано несколько легенд, объясняющих его происхождение. Самая известная из них рассказывает о правителе города Эдесса (ныне Шанлиурфа в Турции) Авгаре V, страдавшем проказой. Согласно этой легенде, Авгар, узнав об Иисусе и его чудесах, послал посланника с просьбой об исцелении. Иисус, в ответ на просьбу, вытер свое лицо платком, и на нем чудесным образом появился его образ. Эта ткань была принесена к Авгару, и при ее созерцании он исцелился от своей болезни.

Народные приметы 16 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: хорошая погода — к ранней весне;
  • птицы уже улетели в теплые края — скоро похолодает;
  • журавли улетели на Юг — на Покров ждите мороза;
  • солнце за облако садится — ждите непогоды в ближайшие дни.

Что нельзя делать 16 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Не следует долго засматриваться в зеркало.
  • Нельзя планировать сватовство или свадьбу.
  • Лучше не ходить на могилы и не вспоминать черта.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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