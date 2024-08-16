Не слід довго задивлятися у дзеркало: що відзначає церква 16 серпня

Церковне свято сьогодні, 16 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
16 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
16 серпня за новим церковним календарем у православних вірян Спас Нерукотворний.
Нерукотворний образ Господа Нашого Ісуса Христа
Нерукотворний образ Господа Ісуса Христа, також відомий як Святе Обличчя або Спас Нерукотворний, є одним з найшанованіших іконічних зображень у християнській традиції. Це зображення, яке, за переданням, з’явилося чудесним чином без участі людських рук, на полотні або тканині, якою Ісус витер своє обличчя.
З цим образом пов’язано кілька легенд, що пояснюють його походження. Найвідоміша з них розповідає про правителя міста Едесса (нині Шанліурфа в Туреччині) Авгара V, який страждав на проказу. Згідно з цією легендою, Авгар, дізнавшись про Ісуса і його чудеса, послав посланця з проханням про зцілення. Ісус, у відповідь на прохання, витер своє обличчя хусткою, і на ній чудесним чином з’явився його образ. Ця тканина була принесена до Авгара, і при її спогляданні він зцілився від своєї хвороби.
Народні прикмети 16 серпня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: гарна погода — до ранньої весни;
- птахи вже відлетіли до теплих країв — скоро похолодає;
- журавлі відлетіли на Південь — на Покров чекайте на мороз;
- сонце за хмару сідає — чекайте на негоду найближчими днями.
Що не можна робити 16 серпня
Сьогодні не можна робити таке:
- Не слід довго задивлятися у дзеркало.
- Не можна планувати сватання чи весілля.
- Краще не ходити на могили і не згадувати чорта.
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