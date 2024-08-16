Не слід довго задивлятися у дзеркало: що відзначає церква 16 серпня

16 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

16 серпня за новим церковним календарем у православних вірян Спас Нерукотворний.

Нерукотворний образ Господа Нашого Ісуса Христа

Нерукотворний образ Господа Ісуса Христа, також відомий як Святе Обличчя або Спас Нерукотворний, є одним з найшанованіших іконічних зображень у християнській традиції. Це зображення, яке, за переданням, з’явилося чудесним чином без участі людських рук, на полотні або тканині, якою Ісус витер своє обличчя.

З цим образом пов’язано кілька легенд, що пояснюють його походження. Найвідоміша з них розповідає про правителя міста Едесса (нині Шанліурфа в Туреччині) Авгара V, який страждав на проказу. Згідно з цією легендою, Авгар, дізнавшись про Ісуса і його чудеса, послав посланця з проханням про зцілення. Ісус, у відповідь на прохання, витер своє обличчя хусткою, і на ній чудесним чином з’явився його образ. Ця тканина була принесена до Авгара, і при її спогляданні він зцілився від своєї хвороби.

Народні прикмети 16 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: гарна погода — до ранньої весни;

птахи вже відлетіли до теплих країв — скоро похолодає;

журавлі відлетіли на Південь — на Покров чекайте на мороз;

сонце за хмару сідає — чекайте на негоду найближчими днями.

Що не можна робити 16 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

Не слід довго задивлятися у дзеркало.

Не можна планувати сватання чи весілля.

Краще не ходити на могили і не згадувати чорта.

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