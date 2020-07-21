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Не поступився місцем: в Одесі у маршрутці стався конфлікт чоловіка з вагітною жінкою

Не поступився місцем: в Одесі у маршрутці стався конфлікт чоловіка з вагітною жінкою

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом конфлікту між пасажирами маршрутного таксі.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Про інцидент, який стався у міському громадському транспорті між 26-річною вагітною жінкою та 38-річним чоловіком, на спецлінію «102» повідомили очевидці події. За попередніми даними, конфліктна ситуація між пасажирами виникла через небажання одесита поступитися вагітній місцем. Словесна перепалка переросла у штовханину, під час якої жінка при надії отримала травму губи.

– Мати потерпілої, яка супроводжувала доньку, написала до поліції заяву. Зараз за цим фактом розпочато кримінальне провадження. В рамках розслідування будуть встановлюватися повні обставини події з наданням правової оцінки діям кожного її учасника. Потерпілій виписали направлення на проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, – повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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