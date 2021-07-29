Назвали причину, почему затопило перрон в одесском аэропорту

Из-за аварии на электроподстанции не работали насосы ливневой канализации. А подключить генератор не смогли из-за непогоды.
Такие причины подтопления перрона аэровокзала назвала на сессии Одесского горсовета представитель аэропорта Ольга Андреева.
Из-за сильнейшего ливня 22 июля вышла из строя городская электроподстанция, питающая часть оборудования аэропорта. Непогода не позволила сотрудникам запитать насосы ливневой канализации от резервного дизель-генератора.
В тоже время насосы, обеспечивающие отвод воды с взлетно-посадочной полосы, работали исправно.
Сейчас на предприятии заняты поиском технического решения, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций и обеспечить надежный отвод воды от всех объектов инфраструктуры аэропорта «Одесса».
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в аэропорту «Одесса» появится современный грузовой терминал.
Фото Думской