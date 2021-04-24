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Настил «в законе»: возле одесской «Итаки» кипят работы (фоторепортаж)

Настил «в законе»: возле одесской «Итаки» кипят работы (фоторепортаж)

На пляже в одесской Аркадии, возле ночного клуба «Итака» вовсю кипят работы. Демонтируют скандально известный деревянный «полуостров» – настил, нахально «отхвативший» часть пляжа? А вот и нет! Настил-то теперь «в законе» – одобрен мэрией.

Наш корреспондент в очередной раз побывал возле «Итаки» и сделал несколько показательных фото.

Как можно заметить, настил не только не исчез, но и «обновился»: здесь уже начали появляться пляжные навесы.

А ведь мы предупреждали! Еще до того, как горсовет дал снисходительное «добро» на существование «полуострова Итака», когда власти и некоторые СМИ радостно отчитывались, что уже вот-вот – и скандальный настил исчезнет с лица пляжа, было ясно, что нет, таки не исчезнет: его, напротив, укрепляют что есть сил, вбивают сваи и еще бог весть что вбивают… Под охраной муниципальных стражников. Что, впрочем, весьма показательно.

Что ж, будем надеяться, что сваи вбили достаточно прочно. На сезон хватит?

Итака, настил
Итака, настил ведутся работы
Итака, настил2
Итака, настил, сваи
Итака, настил3
Итака, настил, сваи2
Итака, настил, работы
Итака, настил, работы2
Итака, настил, работы3
Итака, настил, работы4
Итака, настил, работы5
Итака, настил, работы6
Итака, настил, работы7
Итака, настил, работы8

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