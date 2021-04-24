Настил «в законе»: возле одесской «Итаки» кипят работы (фоторепортаж)

На пляже в одесской Аркадии, возле ночного клуба «Итака» вовсю кипят работы. Демонтируют скандально известный деревянный «полуостров» – настил, нахально «отхвативший» часть пляжа? А вот и нет! Настил-то теперь «в законе» – одобрен мэрией.

Наш корреспондент в очередной раз побывал возле «Итаки» и сделал несколько показательных фото.

Как можно заметить, настил не только не исчез, но и «обновился»: здесь уже начали появляться пляжные навесы.

А ведь мы предупреждали! Еще до того, как горсовет дал снисходительное «добро» на существование «полуострова Итака», когда власти и некоторые СМИ радостно отчитывались, что уже вот-вот – и скандальный настил исчезнет с лица пляжа, было ясно, что нет, таки не исчезнет: его, напротив, укрепляют что есть сил, вбивают сваи и еще бог весть что вбивают… Под охраной муниципальных стражников. Что, впрочем, весьма показательно.

Что ж, будем надеяться, что сваи вбили достаточно прочно. На сезон хватит?

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