В среду, 26 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Такая буря относится к категории сильных и способна вызвать существенные изменения в самочувствии людей, в частности, головная боль, повышенное артериальное давление, слабость и эмоциональную нестабильность.

Геомагнитные бури классифицируются по так называемому К-индексу – показателю, отражающему уровень активности возмущений в магнитосфере Земли. Он варьируется от 2 до 9, где каждый последующий уровень свидетельствует о более сильной магнитной нагрузке.

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Что нужно делать в дни магнитных бурь

Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям, записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;

Уделить внимание здоровью и отдыху. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна;

Избегайте стресса и напряжения, старайтесь избегать ситуаций, которые могут их вызвать;

Проведите время на свежем воздухе. Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить самочувствие.