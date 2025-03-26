У середу, 26 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Така буря належить до категорії сильних і здатна спричинити суттєві зміни в самопочутті людей, зокрема, головний біль, підвищений артеріальний тиск, слабкість та емоційну нестабільність.
Геомагнітні бурі класифікуються за так званим К-індексом – показником, що відображає рівень активності збурень у магнітосфері Землі. Він варіюється від 2 до 9, де кожен наступний рівень свідчить про сильніше магнітне навантаження.
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Що потрібно робити в дні магнітних бур
- Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
- Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
- Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
- Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити самопочуття.
- Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, що містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість віддайте перевагу трав’яним чаям.