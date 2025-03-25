В библиотеке Багрицкого начинают новую серию лекций — Основы киноязыка. Здесь научат как снимать красивые видео и истории кино. Истории еврейского народа посвящена лекция одесского историка Олега Лугового, который расскажет о евреях в эпоху крестовых походов. А Елена Зимина продолжит лекции по истории испанских земель и расскажет о сефардах.

Два бесплатных концерта состоятся в Музыкальной академии, а в детской поликлинике на Таирова — полезный тренинг по критике. Как сделать ее полезной и конструктивной. Кажется, нам всем его надо пройти.

Другие интересные и бесплатные события ищите в нашем обзоре.

Что: Концерт класса тромбона

Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия, Малый зал

Когда: 25 марта, 15:30



Что: Основы киноязыка

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 25 марта, 16:00

Форма регистрации

Что: Георгий Нарбут. Лекция Виктории Пономаренко

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 26 марта, 16:00

Что: Тренинг «Критикуй меня нежно: как корректно дать обратную связь или выразить критику»

Где: просп. Я.Мудрого, 32-й, 5-й этаж

Когда: 26 марта, 13:00

Регистрация обязательна по ссылке

Что: Проблемы в сфере жилищно-коммунальных услуг. Консультирует адвокат Андрей Гайса

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 26 марта, 15:00

Что: Концерт вокальной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия, Большой зал

Когда: 27 марта, 14:15

Что: Лекция «Николай Сом: юмор и песенность, несмотря на сутки репрессий»

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 27 марта, 15:30

Что: Сефарды – испанцы без родины

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 27 марта, 16:00



Что: Евреи во времена крестовых походов. Лекция Елена Лугового

Где: Нежинская, 66 Музей истории евреев

Когда: 27 марта, 18:00





