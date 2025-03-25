В библиотеке Багрицкого начинают новую серию лекций — Основы киноязыка. Здесь научат как снимать красивые видео и истории кино. Истории еврейского народа посвящена лекция одесского историка Олега Лугового, который расскажет о евреях в эпоху крестовых походов. А Елена Зимина продолжит лекции по истории испанских земель и расскажет о сефардах.
Два бесплатных концерта состоятся в Музыкальной академии, а в детской поликлинике на Таирова — полезный тренинг по критике. Как сделать ее полезной и конструктивной. Кажется, нам всем его надо пройти.
Другие интересные и бесплатные события ищите в нашем обзоре.
Что: Концерт класса тромбона
Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия, Малый зал
Когда: 25 марта, 15:30
Что: Основы киноязыка
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 25 марта, 16:00
Форма регистрации
Что: Георгий Нарбут. Лекция Виктории Пономаренко
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 26 марта, 16:00
Что: Тренинг «Критикуй меня нежно: как корректно дать обратную связь или выразить критику»
Где: просп. Я.Мудрого, 32-й, 5-й этаж
Когда: 26 марта, 13:00
Регистрация обязательна по ссылке
Что: Проблемы в сфере жилищно-коммунальных услуг. Консультирует адвокат Андрей Гайса
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 26 марта, 15:00
Что: Концерт вокальной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия, Большой зал
Когда: 27 марта, 14:15
Что: Лекция «Николай Сом: юмор и песенность, несмотря на сутки репрессий»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 27 марта, 15:30
Что: Сефарды – испанцы без родины
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 27 марта, 16:00
Что: Евреи во времена крестовых походов. Лекция Елена Лугового
Где: Нежинская, 66 Музей истории евреев
Когда: 27 марта, 18:00