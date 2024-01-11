Наші захисники дякують за Мавік, який допомогли придбати читачі “Одеського життя”

Мавік летить до Авдіївки: читачі “Одеського життя” допомогли закрити збір

Слова подяки від себе особисто та від наших захисників на Авдіївському напрямку передала журналістка Віра Корольченко:

“Друзі, хороша новина!

До Нового року ви допомагали моєму чоловікові закрити збір на Мавік. Так от, вичитую: “пташка” нарешті “долетела” до “нуля”.

Їй навіть ім’я дали – “Око Півдня”!

Дуже дякую кожному, хто долучився донатом, репостом чи коментом! Додаю до цього повідомлення та подяку з фронту. До речі, наприкінці відео з’являється ще один Мавік — але це собака, контужений собака…”

Віра Корольченко зазначила, що Мавік купили за вигідною ціною, тому решта грошей піде або на генератор, або на початок нового збору на інший Мавік.

Як повідомляло “Одеське життя”, на 687-й день повномасштабної війни Авдіївка та Мар’їнка залишаються найгарячішими напрямками фронту, де минулої доби українські воїни відбили 40 ворожих атак.