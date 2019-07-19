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Новости Одессы и Одесской области

Нашествие ботов: в Facebook отменили голосование за кандидатов на пост одесского губернатора

Нашествие ботов: в Facebook отменили голосование за кандидатов на пост одесского губернатора

Организаторы опроса подозревают, что голоса за некоторых кандидатов специально накручивались, и за этим «наплывом» фейковых аккаунтов кто-то стоит.

Об этом говорится на странице Facebook «Института развития гражданского общества 12»:

«Последние несколько дней мы наблюдали увеличение голосования фейковых аккаунтов, которые постепенно выводили вверх списка несколько фамилий, которые до того имели буквально по несколько голосов. Мы понимаем, что этими искусственными голосованиями кто-то руководит. Его цель – действовать против идеи проведения голосования и исказить результаты исследования мнения жителей Одесской области. Такими методами политики десятками лет манипулируют нами. Мы осуждаем и такие методы, и тех кто это использует».

Примечательно, что на странице организации в Facebook открыто высказывали свою позицию люди из других городов и даже стран.

Институт попытался обратиться к ним, узнать почему для жителей других стран и городов важно принять участие в голосовании за губернатора Одесской области, но ответа не последовало.

При этом некоторым пользователям соцсети приходят сообщения с просьбой проголосовать за определенного кандидата.

В будущем такие опросы планируют проводить с помощью каких-либо технологий идентификации, например, с использованием Bank ID.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в социальной сети Facebook было запущено «фанатское» голосование за кандидатов на пост главы Одесской областной государственной администрации. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский отложил назначение губернатора области. Планировалось, что им станет Андрей Андрейчиков, однако против его кандидатуры на митингах протестовали одесские активисты. Поэтому президент решил провести конкурс на должность главы облгосадминистрации.

Фото: vitbich.org

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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