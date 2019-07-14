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Новости Одессы и Одесской области

“Выборы через Фейсбук”: в сети уже начали голосование за нового одесского губернатора

“Выборы через Фейсбук”: в сети уже начали голосование за нового одесского губернатора

“Фанатское” голосование с целью предложить президенту достойные и одобренные одесситами кандидатуры начал Институт развития гражданского общества на своей странице в ФБ.

В ходе вчерашнего визита в Одессу президент заявил, что на пост главы облгосадминистрации будет проведен конкурс. Журналисты тогда пошутили, что это будут “выборы через Фейсбук”.

И вот можно считать, что “Выборы на Фейсбуке” уже начались. Институт развития гражданского общества у себя в ФБ сообщает, что конкурс в ОГА пройдёт 28 июля, а до того времени предлагает одесситам и жителям области выдвигать кандидатуры и голосовать за достойных. Чтобы помочь президенту определиться с выбором.

В предложенном списке уже около 30 кандидатов, в их числе экс-губернаторы Максим Степанов, Михеил Саакашвили, Николай Скорик и Эдуард Матвийчук.

Лидирует по количеству симпатий сейчас М. Степанов, а первая десятка кандидатов выглядит так:


Страница голосования.

Насколько у президента учтут результаты этого “народного голосования”? Вопрос остаётся открытым.

 

Фото Марии Котовой

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