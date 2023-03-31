Наружной рекламы в Одессе станет меньше?

В Одессе хотят вдвое уменьшить количество наружной рекламы. Об этом заявил накануне городской голова Геннадий труханов в ходе заседания исполкома Одесского городского совета.

«У нас есть намерения вдвое сократить наружную рекламу», – сказал Труханов.

При этом мэр отметил, что это можно было бы сделать уже сейчас, однако на данный момент городские власти ограничены финансово.

«У нас нет средств, чтобы провести некоторые действия по демонтажу», – добавил городской голова.

Кроме того, Труханов попросил обратиться с официальным письмом к руководству филиала компании «Укрзалiзныця» с тем чтобы уменьшить количество наружных рекламных носителей на принадлежащей им территории, в частности, у Пересыпского моста.

Ранее одесская мэрия уже обращалась к компании-перевозчику по этому поводу, но рекламу так и не убрали.

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