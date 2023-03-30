Новости Одессы и Одесской области

Похороны в Одессе серьезно подорожали: новые тарифы

Похороны в Одессе серьезно подорожали: новые тарифы

Одесский горсовет утвердил новые тарифы на ритуальные услуги от КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания». Цены выросли в 2-3 раза.

Решение о новых тарифах члены исполкома горсовет утвердили сегодня, 30 марта 2023 года. 

Прежние тарифы, которые были установлены еще в 2012 году, больше недействительны. 

По новым ценам оформление договора заказа на организацию и проведение захоронения стоит 35 гривен, а оформление свидетельства о захоронении – 21 гривну.

Услуга копки могилы, куда входит также опускание гроба с телом умершего, закапывание, формирование насыпи и одноразовая уборка теперь будет стоить:

  • Копание могилы ручным способом (летом) длиной 1,1 метра – 573 гривен;
  • Копание могилы ручным способом (летом) длиной до 1,6 метра – 1 157 гривен;
  • Копание могилы ручным способом (летом) длиной 2,4 метра – 2 368 гривен;
  • Копание могилы ручным способом (зимой) длиной 1,1 метра – 936 гривен;
  • Копание могилы ручным способом (зимой) длиной 2 метра – 2 747 гривен;
  • Копание могилы ручным способом (зимой) длиной 2,4 метра – 3 904 гривны; 
  • Копание могилы механизированным способом (зимой) длиной более 1,6 метра – 2 005 гривен.

Монтаж и демонтаж надгробий во время подзахоронения в существующую могилу: 

  • Монтаж надгробного гранитного сооружения – 1 693 гривен; 
  • Монтаж надгробного мозаичного сооружения – 1 023 гривны. 

Также изменилась стоимость кремации, погребения и хранения урн:

  • Кремация тела умершего – 1 455 гривен;
  • Захоронение урны с прахом умершего в землю (летом) – 295 гривен;
  • Захоронение урны с прахом умерших в землю (зимой) – 700 гривен.

Читайте также: 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить