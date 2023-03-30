Похороны в Одессе серьезно подорожали: новые тарифы

Одесский горсовет утвердил новые тарифы на ритуальные услуги от КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания». Цены выросли в 2-3 раза.

Решение о новых тарифах члены исполкома горсовет утвердили сегодня, 30 марта 2023 года.

Прежние тарифы, которые были установлены еще в 2012 году, больше недействительны.

По новым ценам оформление договора заказа на организацию и проведение захоронения стоит 35 гривен, а оформление свидетельства о захоронении – 21 гривну.

Услуга копки могилы, куда входит также опускание гроба с телом умершего, закапывание, формирование насыпи и одноразовая уборка теперь будет стоить:

Копание могилы ручным способом (летом) длиной 1,1 метра – 573 гривен;

Копание могилы ручным способом (летом) длиной до 1,6 метра – 1 157 гривен;

Копание могилы ручным способом (летом) длиной 2,4 метра – 2 368 гривен;

Копание могилы ручным способом (зимой) длиной 1,1 метра – 936 гривен;

Копание могилы ручным способом (зимой) длиной 2 метра – 2 747 гривен;

Копание могилы ручным способом (зимой) длиной 2,4 метра – 3 904 гривны;

Копание могилы механизированным способом (зимой) длиной более 1,6 метра – 2 005 гривен.

Монтаж и демонтаж надгробий во время подзахоронения в существующую могилу:

Монтаж надгробного гранитного сооружения – 1 693 гривен;

Монтаж надгробного мозаичного сооружения – 1 023 гривны.

Также изменилась стоимость кремации, погребения и хранения урн:

Кремация тела умершего – 1 455 гривен;

Захоронение урны с прахом умершего в землю (летом) – 295 гривен;

Захоронение урны с прахом умерших в землю (зимой) – 700 гривен.

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