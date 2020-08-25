Кофейня и терапия с животными: как в Одессе адаптируют молодежь с ментальной инвалидностью?

Общественная организация «Фонд «Особлива молодь»» запустила фотопроект «Канистерапия в кадре». Он помогает социально адаптироваться ребятам с метальной инвалидностью. В планах фонда — открытие кофейни, в которой смогли бы работать такие люди. Но обо всём по порядку.

Любить и творить

Год назад несколько родителей ребят с психическими расстройствами объединились, чтобы организовывать досуг своих детей и поддерживать друг друга. Так появился «Фонд «Особлива молодь»». При нём проводят арт-терапию, занятия с психологом, уроки пения, устраивают совместные прогулки. Это помогает особенным парням и девушкам развивать свои коммуникативные навыки и способности.

Член правления ОО «Фонд «Особлива молодь»» и фотохудожница Анжела Надежда:

Возраст наших подопечных от 18 лет. Если до этого периода еще как-то интересуются особенными детьми, то уже молодёжь оказываются никому ненужной. А ведь им, как и любому человеку, необходимо учиться, дружить, любить, творить, отдыхать и реализовывать свой трудовой потенциал. Благодаря нашим мероприятиям у них появляется живой интерес. Они с удовольствием мастерят различные поделки и даже соперничают между собой за право вести мастер-класс. Уже готовимся к Новому году — делаем ёлочные игрушки. Еще мы участвовали в городском конкурсе социальных проектов по благоустройству зелёных зон и выиграли третье место. Так что будем высаживать деревья и ставить скамейки. С местом пока еще не определились. Мы хотим показать, насколько наши взрослые дети интересны и талантливы, как можно наполниться от общения с ними. Наша цель — обеспечить им полноценное участие в социальной жизни, чтобы они чувствовали себя нужными обществу и не были где-то на задворках.

Счастливая канистерапия

Сейчас фонд занимается фотопроектом «Канистерапия в кадре». Канистерапия — это метод лечения и реабилитации с использованием собак.Часто людям с психическими расстройствами сложно заводить новые знакомства, а с животными они открываются, преодолевая самих себя. В этом и заключается терапевтический эффект. Фотосессии начинаются рано утром, чтобы поймать «золотое» время для съемок.В проекте задействованы специалисты-кинологи, семья Салий, а фотографирует Анжела:

— Проект родился, чтобы взбодрить наших детей, социально адаптировать их. У многих есть дома собаки, но мы берем чужих выставочных животных. Они очень красивые и умные. В процессе ребята взаимодействуют с ними и получают новые эмоции. В итоге становятся такими счастливыми, что их потом нельзя оторвать от этих собак. Съёмку проводим в форме игры и театрализованного представления. Так участникам легче адаптироваться к собакам. Важен и результат. Когда наши дочери и сыновья видят себя на фото, то терапевтический эффект продлевается. В дальнейшем планируем сделать выставку этих фотографий.

Открой в себе Леонардо

Еще одни фотопроектом фонда стала серия «Открой в себе Леонардо». Работы придумали, вдохновившись популярным весной флешмобом «Изоизоляция». Его суть состояла в том, чтобы на свой лад воспроизвести образы или сюжеты известных картин и скульптур, а потом запечатлеть себя на фото и опубликовать его в соцсети.

— Ребята сами выбирали картины, которые они хотели воплотить, создавали образы и костюмы. Они полностью включались в процесс и раскрывались в творческом плане, — говорит Анжела.

Мечты о кофейне

В фонде мечтают открыть кофейню, в которой бы смогли работать молодые люди с психическими расстройствами. Но пока на реализацию этой идеи нет средств — ищут помещение, спонсоров и партнёров.

— Подобные предприятия существуют в мире. Например, в немецком Гамбурге есть мини-отель, в котором гостей обслуживает особенный персонал, а в Киеве — пекарня. Мы захотели создать нечто такое в Одессе. Решили, что это будет кофейня с комбинированными рабочими местами (одни сотрудники с инвалидностью, другие без инвалидности). Наши ребята способны убрать, сварить, подать кофе, разогреть выпечку, например. Они всё могут, только нужно их обучить и, конечно, присматривать за ними.

Фото: Анжела Надежда