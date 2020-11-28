Выставка в «Доме с ангелом»: как собаки делают счастливыми особенных одесситов? (фото)

Умиление, теплота, нежность… Вот такие чувства появляются, когда рассматриваешь фотовыставку «Канистерапия в кадре». Открылась она в одесской галерее «Золотой ангел», что в Детском реабилитационном центре им. Б.Литвака. В проекте сплелись искусство фотографии, терапия с собаками и социальная адаптация «особенных» детей.

Канистерапию (метод лечения и реабилитации с использованием собак) используют для социальной реабилитации людей с ментальной инвалидностью. Родители таких детей решили ею воспользоваться. А чтобы процесс был творческим и интересным, решили его фотографировать, создавая театрализованное действо.

Подбор образов, костюмов и хвостатых друзей происходил с участием фотомоделей. Фотографировала Анжела Надежда. Фотоссесии устраивали рано утром, чтобы поймать лучи восходящего солнца. Эффект терапии продлевался, когда ребята видели самих себя на снимках.

«Мы учитывали характер детей. И уже под них подбирали собак, костюмы, искали места для съемок. Поначалу было сложно, а потом мы уже понимали, куда поедем, какой образ будет. Я выбирал хорошо дрессированных собак, понимая, чего от них можно добиться, что они не обидят, что их можно будет зафиксировать во время съемки. Были дети, которым изначально было страшно, но к концу они адаптировались», – рассказал кинолог и дрессировщик Виталий Салий.

На открытии экспозиции, помимо фоторабот, представили новогодние украшения, которые изготовили сами дети. А еще участники фотосессий, в том числе и собаки, выступили с концертными номерами.

«Рекомендую всем одесситам, у кого есть возможность прийти в «Дом с ангелом», посмотреть на эту выставку. Я хочу, чтобы каждый смог прикоснуться своей частичкой души к той доброте, которая показана здесь на стенах. Доброта — это то качество, которое формирует в нас людей. Эта доброта показана высококлассно, очень умно, интеллигентно большим мастером фотографии Анжелой Надеждой. Тут работала целая группа людей, которые готовили собак, детей, разрабатывали идеи. Продукт получился высочайшего международного уровня, равному которому в Украине нет. Такого уровня проекта я даже не встречал в международных фотографических изданиях. Никакие современные проекты и в подмётки не годятся этому проекту, потому что здесь настоящие человеческие чувства. А это особенно важно, особенно в наше время», — уверен фотохудожник Олег Куцкий.

Проект организовал «Фонд «Особлива молодь». Получить эстетическое и душевное удовольствие можно будет до 15 декабря.

Напомним, «Фонд «особлива молодь» хочет открыть кофейню, где смогли бы работать люди с ментальной инвалидностью.