Нардепи отримали свою першу зарплату: хто скільки заробив

Дані про нарахування депутатської зарплатні надали у апараті парламенту у відповідь на запит видання liga.net.

Більше за всіх заробив в перший-віце-спікер Руслан Стефанчук, менше всіх – Анна Коваленко, адже вона стала заступницею голови Офісу президента.

Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков за період з 29 серпня по 30 вересня отримав 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віце-спікерка Олена Кондратюк 49 800.

Голови фракцій і груп отримали за вересень наступні суми:

Давид Арахамія (Слуга народу) – 43 800;

Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 і 37 500 грн;

Юлія Тимошенко (Батьківщина) – 37 200;

Артур Герасимов та Ірина Геращенко (ЄС) – 42 100 і 46 300 грн;

Сергій Рахманін (Голос) – 44 200;

Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) – по 45 200.

Серед інших депутатів відзначили й борця Жана Беленюка (СН), який відвідав 33% засідань і отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п’ятий президент України Петро Порошенко – 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 грн. Колишній журналіст телеканалу 1+1 Олександр Дубинський отримав 43 300 грн, а екс-шоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 грн.

Найбільше в Раді заробив Руслан Стефанчук (59 300 грн), найменше – Анна Коваленко з СН (15 900 грн). Зазначимо, Коноваленко на початку вересня було призначено заступницею глави ОП, в зв’язку з чим її депутатські повноваження були припинені.

Повний список депутатів і зарплат (крім спікера і його заступників):

Фото: poltava.to