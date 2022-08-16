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Накрывшая Одессу стихия может повториться и завтра?

Накрывшая Одессу стихия может повториться и завтра?

Стихия, которая обрушилась на Одессу сегодня, 16 августа 2022 года, не прошла бесследно не только на дорогах – из-за сильного дождя и порывистого ветра в городе повалено 8 деревьев, также на тротуары упали и большие ветви.

По сообщению Одесского горсовета, сейчас коммунальные службы устраняют последствия стихии.

Одесские коммунальщики устраняют последствия стихии

Между тем, расслабляться одесситам, как оказалось, еще рано: по прогнозам синоптиков, завтра в Одессе также ожидается гроза и порывистый ветер.

В связи с ожидаемой непогодой одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

А тем, кому все же необходимо будет выйти из дома, следует осторожно передвигаться под деревьями из-за возможного падения как веток деревьев, так и электрокабелей.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, во вторник, 16 августа, на Одессу обрушился мощный ливень, местами даже с градом. Ливень затопил ряд городских улиц и остановил несколько трамваев и троллейбусов.

В настоящее время работа электротранспорта постепенно возобновляется.

Также смотрите нашу видеоподборку о последствиях сегодняшнего ливня в Одессе.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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