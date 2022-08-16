На Одессу обрушился мощный ливень – улицы «поплыли», остановились трамваи и троллейбусы (видео)

Сегодня днем, во вторник, 16 августа 2022 года, на Одессу обрушился мощный ливень, местами даже с градом. И, как водится, ряд улиц уже «поплыли». Также непогода остановила ряд трамваев и троллейбусов.
Как сообщили в Одесском горсовете, в частности, из-за ливня затопило Газовый переулок, улицу Атамана Головатого, Черноморского казачества и Балковскую.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно», из-за подтопления временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 и троллейбусов №3 и №8.
К ликвидации последствий непогоды привлечены задействовано 8 бригад, 24 единицы техники и 311 коммунальщиков.
При этом, как отмечают в мэрии, вода на подтопленных улицах начинает сходить.
Видео: Думская, 1, фото: скриншот с видео