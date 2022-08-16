На Одессу обрушился мощный ливень – улицы «поплыли», остановились трамваи и троллейбусы (видео)

От взрыва мины в Затоке погибли 3 отдыхающих – версия полиции (видео) В результате взрыва мины в курортном поселке Затока Одесской области погибли не два, как сообщалось ранее, а три человека. А всего в результате игнорирования запрета выходить на побережье Черного моря и купаться пострадали пятеро отдыхающих, сообщает областное управление полиции. ПОДРОБНЕЕ

Собирал данные для обстрелов Одесской области: задержали медработника-шпиона (видео) Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента спецслужб россии, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, а также о функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе снова прогнозируют грозу – объявлено штормовое предупреждение Сегодня, в понедельник, 15 августа 2022 года, во второй половине дня в Одесе и Одесской области может ухудшиться погода – синоптики снова прогнозируют грозу. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ