Новости Одессы и Одесской области

Редкое явление сияния да Винчи можно наблюдать над Одессой (видео)

Редкое явление сияния да Винчи можно наблюдать над Одессой (видео)

В воскресенье, 21 мая, жители Одессы и Одесской области наблюдали редкий феномен сияния да Винчи или пепельное свечение Луны.

Увидеть свечение да Винчи можно было около 23:00. Наблюдать освещенную Землей Луну можно будет и несколько ночей после 21 мая. Для этого не понадобятся специальные устройства.

сияние да винчи

Феномен сияния еще в 16 веке впервые объяснил итальянский изобретатель Леонардо да Винчи, в честь которого явление и получило свое название. Лунный свет да Винчи происходит, когда только 5% видимой части нашего спутника будет освещен светом Солнца.

Со временем, когда будет темнеть, неосвещенная часть месяца начнет слабо светиться — это происходит благодаря так называемому сиянию Земли. Во время этого феномена Земля отражает солнечный свет и освещает Луну.

Ранее мы писали, что 5 мая 2023 года жители большей части Европы, а также Африки, Азии и Австралии могли увидеть первое в этом году лунное затмение. Это затмение – глубокое полутеневое – считается одним из самых редких.

Фото ICTV, видео «Одессакаконаесть»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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