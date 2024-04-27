Война в Украине, день 794: ночная массированная атака россиян успешно отбита

Сегодня, в субботу, 27 апреля 2024 года, начались семьсот девяносто четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. И эта ночь была сложной для наших сил противовоздушной обороны: российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку разных регионов нашей страны. Ее целью в первую очередь были объекты энергетической и логистической инфраструктуры.
Ночная атака на энергообъекты Украины: последствия
В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.
Рашисты атаковали энергетические объекты Украины, в частности, 4 тепловых электростанции «ДТЭК» в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в результате обстрелов есть повреждения оборудования, на одном из объектов есть пострадавший.
Известно по меньшей мере о 4 поврежденных станциях.
«Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией»,
– уточнил министр.
Днепропетровская область
Силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Ранен мужчина. Его госпитализировали»,
– сообщил Лысак.
Харьков
Ночью оккупанты ударили по больнице в Харькове. По данным мэра Игоря Терехова, на тот момент в больнице находилось 900 пациентов и около 250 человек персонала. К счастью, ракеты попали в землю возле медучреждения.
«В противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая»,
– сообщил Терехов.
Минус 21 российская ракета
По информации Воздушных Сил, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в том числе:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область рф.);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области);
- 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из временно оккупированного Крыма);
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски фиксировались из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей рф);
- 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
К отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету «Искандер-К»;
- 6 крылатых ракет «Калибр».
О ситуации на фронте на утро 27 апреля 2024
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на разных направлениях фронта произошло 94 боевых столкновения. Всего враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 составу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭС, 1 составу материально-технических средств противника.
Не НПЗ едиными
А в Краснодарском крае россии беспилотники атаковали сразу несколько объектов инфраструктуры. Также БпЛА атаковали сегодня ночью Ильский НПЗ, Кущевский НПЗ и другие объекты инфраструктуры на Кубани.
Кроме того, стало известно, что беспилотники «передали привет» и военному аэродрому в Краснодарском крае
Как утверждают в соцсетях местные жители, военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края загорелся после атаки БпЛА.
Официальных подтверждений данной информации от российских властей пока нет.
Потери врага на утро 27 апреля 2024
Как подытожили в Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали:
- 1124 оккупанта;
- 6 танков;
- 14 бронемашин;
- 38 артсистем;
- 3 средства ПВО;
- 24 беспилотника;
- 5 крылатых ракет;
- 41 единицу авто и спецтехники.