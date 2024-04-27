Война в Украине, день 794: ночная массированная атака россиян успешно отбита

Ночная атака на энергообъекты Украины: последствия

В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.

Рашисты атаковали энергетические объекты Украины, в частности, 4 тепловых электростанции «ДТЭК» в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в результате обстрелов есть повреждения оборудования, на одном из объектов есть пострадавший.

Известно по меньшей мере о 4 поврежденных станциях.

«Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией»,

– уточнил министр.

Днепропетровская область

Силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Ранен мужчина. Его госпитализировали»,

– сообщил Лысак.

Харьков

Ночью оккупанты ударили по больнице в Харькове. По данным мэра Игоря Терехова, на тот момент в больнице находилось 900 пациентов и около 250 человек персонала. К счастью, ракеты попали в землю возле медучреждения.

«В противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая»,

– сообщил Терехов.

Минус 21 российская ракета

По информации Воздушных Сил, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в том числе:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область рф.);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области);

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из временно оккупированного Крыма);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски фиксировались из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей рф);

8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

К отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

6 крылатых ракет «Калибр».

О ситуации на фронте на утро 27 апреля 2024

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на разных направлениях фронта произошло 94 боевых столкновения. Всего враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 составу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭС, 1 составу материально-технических средств противника.

Не НПЗ едиными

А в Краснодарском крае россии беспилотники атаковали сразу несколько объектов инфраструктуры. Также БпЛА атаковали сегодня ночью Ильский НПЗ, Кущевский НПЗ и другие объекты инфраструктуры на Кубани.

Кроме того, стало известно, что беспилотники «передали привет» и военному аэродрому в Краснодарском крае

Как утверждают в соцсетях местные жители, военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края загорелся после атаки БпЛА.

Официальных подтверждений данной информации от российских властей пока нет.

Потери врага на утро 27 апреля 2024

Как подытожили в Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали: