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Война в Украине, день 794: ночная массированная атака россиян успешно отбита

Война в Украине, день 794: ночная массированная атака россиян успешно отбита

Сегодня, в субботу, 27 апреля 2024 года, начались семьсот девяносто четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. И эта ночь была сложной для наших сил противовоздушной обороны: российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку разных регионов нашей страны. Ее целью в первую очередь были объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

Ночная атака на энергообъекты Украины: последствия

В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.

Рашисты атаковали энергетические объекты Украины, в частности, 4 тепловых электростанции «ДТЭК» в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в результате обстрелов есть повреждения оборудования, на одном из объектов есть пострадавший.

Известно по меньшей мере о 4 поврежденных станциях.

«Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией»,

– уточнил министр.

Днепропетровская область

Силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Ранен мужчина. Его госпитализировали»,

– сообщил Лысак.

Харьков

Ночью оккупанты ударили по больнице в Харькове. По данным мэра Игоря Терехова, на тот момент в больнице находилось 900 пациентов и около 250 человек персонала. К счастью, ракеты попали в землю возле медучреждения.

«В противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая»,

– сообщил Терехов.

Минус 21 российская ракета

Итоги работы ПВО 27 апреля 2024

По информации Воздушных Сил, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в том числе:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область рф.);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области);
  • 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из временно оккупированного Крыма);
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски фиксировались из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей рф);
  • 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

К отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатую ракету «Искандер-К»;
  • 6 крылатых ракет «Калибр».

О ситуации на фронте на утро 27 апреля 2024

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на разных направлениях фронта произошло 94 боевых столкновения. Всего враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 составу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭС, 1 составу материально-технических средств противника.

Не НПЗ едиными

А в Краснодарском крае россии беспилотники атаковали сразу несколько объектов инфраструктуры. Также БпЛА атаковали сегодня ночью Ильский НПЗ, Кущевский НПЗ и другие объекты инфраструктуры на Кубани.

Кроме того, стало известно, что беспилотники «передали привет» и военному аэродрому в Краснодарском крае

Как утверждают в соцсетях местные жители, военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края загорелся после атаки БпЛА.

Официальных подтверждений данной информации от российских властей пока нет.

Потери врага на утро 27 апреля 2024

Потери врага на утро 27 апреля 2024

Как подытожили в Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали:

  • 1124 оккупанта;
  • 6 танков;
  • 14 бронемашин;
  • 38 артсистем;
  • 3 средства ПВО;
  • 24 беспилотника;
  • 5 крылатых ракет;
  • 41 единицу авто и спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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