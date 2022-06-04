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Вечерняя тревога в Одессе: подлодка рф отстрелялась впустую

Вечерняя тревога в Одессе: подлодка рф отстрелялась впустую

Вечер сотого дня войны в Одессе и всей Украине оказался тревожным. Воздушная тревога длилась более двух часов. К счастью, все ракеты врага сбила ПВО.

Согласно официальному сообщению Оперативного командования «Юг», с подводной лодки, находящейся в Черном море рашисты совершили запуск ракет. Максимум, который несут российские подводные лодки — 4 ракеты. И все они они были запущены, чтобы убивать украинцев и разрушать инфраструктуру нашей страны. 

Но, благодаря мастерству наших сил ПВО, одна крылатая ракета была сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты наши зенитные подразделения метко сбили над Николаевщиной.

Всего же в Черном море сейчас на выполнении боевых задач находятся 3 вражеских ракетных корабля и 1 подлодка, а также 5 десантных кораблей. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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