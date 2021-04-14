Начался набор учеников в одесские школы – что надо знать родителям первоклашек?

В Одессе идет кампания по приему детей в первые классы городских школ. При этом многие родители будущих первоклассников интересуются, какие документы необходимо предоставить. Ситуацию проясняет директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Как сообщила чиновница на своей странице в Facebook, некоторые городские СМИ распространяют неправдивую информацию о необходимых для зачисления справках и документах.

Так, по словам Буйневич, школы не вправе требовать от родителей справку от психиатра – к нему может направить исключительно врач-педиатр либо семейный врач, который выдает необходимую медицинскую справку образца №086-1/о.

«Если у вас есть этот документ с допуском к обучению, никакой дополнительной информации от психиатра не требуется», – подчеркивает директор департамента образования.

Также не вправе школы требовать и справку с места регистрации. Буйневич поясняет, что родители могут ее предоставить для подтверждения права первоочередного поступления, но не обязаны и, кроме того, могут подтвердить это право другими документами.

Какие документы нужны?

По данным департамента образования и науки Одесского горсовета, чтобы ребенка взяли в первый класс одесской школы, его родители должны предоставить учебному заведению следующие документы:

заявление установленного образца;

копию свидетельства о рождении ребенка (во время подачи копии необходим и оригинал);

оригинал или копия медицинской справки по форме №086-1/о.

Также отмечается, что родители будущих школьников имеют право подать заявление и документы как в близлежащую к их месту жительства школу, так и в иное учебное заведение (куда ребенка могут взять на свободное место по результатам жеребьевки).

В департаменте образования напоминают, что заявления о зачислении в первые классы городских школ будут приниматься до 31 мая и после 15 июня 2021 года.

До 1 июня идет зачисление «первоочередников»: детей, проживающих рядом со школой, братьев и сестер детей, уже обучающихся в данной школе, и детей работников учебного заведения.

С 7 до 11 июня будет проходить жеребьевка (в случае если число поданных заявлений превысит количество мест в школах), по результатам которой до 15 июня будет проводиться зачисление детей на свободные места.

С 1 по 15 июня заявления о зачислении ребенка в первый класс приниматься не будут.

Ранее Елена Буйневич рассказала, почему в Киевском и Суворовском районах Одессы не хватает мест в школах для приема первоклассников.

Кстати, напомним, что Верховная Рада освободила учащихся 11-х классов от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.