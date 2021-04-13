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В одесских школах не хватает мест для первоклашек – почему?

В одесских школах не хватает мест для первоклашек – почему?

В Киевском и Суворовском районах Одессы не хватает мест в школах для приема первоклассников.

Как пояснила директор департамента образования одесского горсовета Елена Буйневич, это связано с тем, что за последние три года вдвое выросло число детей из области, обучающихся в Одессе. В настоящее время таковых насчитывается 16,5 тысяч.

По словам чиновницы, детям из микрорайонов, построенных у границ города, негде учиться, поскольку школ там нет. Так, в Таировской объединенной территориальной громаде зарегистрировано 22 тыс., а по факту проживают около 70 тыс. человек.

Кроме того, в сложившейся ситуации виноваты и руководители, которые не решили вопросы строительства объектов инфраструктуры, когда застраивали огромные жилые комплексы на границах Одессы.

Буйневич также сообщила, что в этом году в Одессе усилили требования приема в школы, и директора школ вынуждены отказывать в первую очередь детям, которые не зарегистрированы в городе. В этой связи получила распространение практика «липовых справок».

«У нас большое количество «липовых» договоров аренды. Мы готовим обращение в полицию. Но есть обратная сторона медали: идти детям некуда», – добавила директор департамента образования.

Сейчас департамент решает вопрос, где будут учиться школьники из области, в частности, Фонтанской, Таировской, Авангардовской и Усатовской громад.

Также для решения возникшей проблемы чиновники договорились провести встречу с главами громад Одесского района.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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