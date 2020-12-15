Нацбанк выпустил новую памятную монету

С сегодняшнего дня, 15 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение новую серебряную памятную монету «Украина – Беларусь. Духовное наследие – Ирмологион».

Как сообщает пресс-служба НБУ, монета входит в серию «Духовные сокровища Украины». Она посвящена Ирмологионам – нотным сборникам различных жанров литургического пения, которые использовались в древней духовной песенной традиции, распространенной с конца 16 века на всей этнической территории украинцев и белорусов.

На аверсе монеты изображен малый герб Украины, дата чеканки, номинал и страница Супральского Ирмологиона. На реверсе – фигуры хористов, стилизованный фрагмент страницы Ирмологиона и иконы «Воздвижение Честного креста с семьей Яна Собеского»,

а также надпись «Сборник церковных песнопений» и Ирмологион.

Тираж монеты – 2500 штук, диаметр – 50 мм, номинал – 20 грн, розничная цена – 3 542 грн.

Фото: пресс-служба НБУ