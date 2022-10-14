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Нацбанк будет изымать старые гривны – когда и как?

Нацбанк будет изымать старые гривны – когда и как?

Национальный банк Украины (НБУ) планирует выводить из обращения устаревшие банкноты.

Так, с 1 января 2023 года НБУ постепенно начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003–2007 годов. Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно:

  • монеты 5 и 10 гривен образца 2018 года;
  • банкноты 20 и 100 гривен нового поколения.

Старые и новые купюры

Важно знать, что устаревшие банкноты остаются действительным платежным средством. Их не нужно специально обменивать. При проведении финансовых операций такие деньги будут возвращаться в банки, а затем их будут передавать в Национальный банк для утилизации.

Ранее мы рассказывали, как распознать испорченные гривны и что с ними делать.

Читайте также: Осторожно: проблемные купюры в Одессе

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Редакция ПРОФИЛЬ

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