Нацбанк будет изымать старые гривны – когда и как?

Так, с 1 января 2023 года НБУ постепенно начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003–2007 годов. Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно:

монеты 5 и 10 гривен образца 2018 года;

банкноты 20 и 100 гривен нового поколения.

Важно знать, что устаревшие банкноты остаются действительным платежным средством. Их не нужно специально обменивать. При проведении финансовых операций такие деньги будут возвращаться в банки, а затем их будут передавать в Национальный банк для утилизации.

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