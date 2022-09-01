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Испорченные гривны: как распознать и что делать?

Испорченные гривны: как распознать и что делать?

С оккупированной территории Украины к нам попали испорченные купюры.
Во время оккупации банки должны были повредить в хранилищах всю наличку, которую не могли вывезти. Но деньгами завладели оккупанты, и они пошли в оборот. Такую наличку обнаружили в банковских терминалах в разных регионах – в Киеве, Одессе, Днепре и в западных областях.

К сожалению, ни один терминал не может отличить испорченные купюры от настоящих. Ведь они не поддельные, просто могут иметь следы краски или дырки. Особенно внимательно советуют проверять купюры номиналом в 500 и 1000 гривен.

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Национальный банк Украины напоминает: во время военного положения поврежденные банкноты обмену не подлежат (они просто изымаются). Поэтому при расчетах наличными окрашенные, разрезанные или банкноты с отверстиями не берите – откажитесь от них и попросите другие.

Банки тоже пытаются защититься. К примеру, все терминалы «Приватбанка» перепрограммировали, и они перестали принимать купюры номиналом больше 200 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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