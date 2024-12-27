На железнодорожном вокзале Одессы открыли праздничную фотозону для пассажиров (фото)

Инстабокс работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Праздничные декорации доступны для съемки на собственные смартфоны круглосуточно. На локации также присутствует администратор, помогающий посетителям со съемкой.

Как сообщили в ГК «Нафтогаз», цель проекта – создать праздничную атмосферу и поддержать горожан во время полномасштабной войны. Фотозона в считанные дни стала популярным местом для пассажиров: здесь ежедневно запечатлевают в памяти моменты встреч с родными, фотографируются местные жители, внутренне перемещенные лица и туристы.

Фотозона будет работать до 1 января. Все одесситы и гости города успеют ее посетить и сделать снимки на память.