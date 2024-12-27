Новости Одессы и Одесской области

На железнодорожном вокзале Одессы открыли праздничную фотозону для пассажиров (фото)

На железнодорожном вокзале Одессы открыли праздничную фотозону для пассажиров (фото)

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» створила новорічну локацію для фотографування на залізничному вокзалі Одеси. Фотозона обладнана інстабоксом для миттєвих фото і є безкоштовною для усіх бажаючих.

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Инстабокс работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Праздничные декорации доступны для съемки на собственные смартфоны круглосуточно. На локации также присутствует администратор, помогающий посетителям со съемкой.

Как сообщили в ГК «Нафтогаз», цель проекта – создать праздничную атмосферу и поддержать горожан во время полномасштабной войны. Фотозона в считанные дни стала популярным местом для пассажиров: здесь ежедневно запечатлевают в памяти моменты встреч с родными, фотографируются местные жители, внутренне перемещенные лица и туристы.

Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси
Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси
Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси
Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси

Фотозона будет работать до 1 января. Все одесситы и гости города успеют ее посетить и сделать снимки на память.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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