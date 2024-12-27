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На залізничному вокзалі Одеси відкрили святкову фотозону для пасажирів (фото)

На залізничному вокзалі Одеси відкрили святкову фотозону для пасажирів (фото)

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» створила новорічну локацію для фотографування на залізничному вокзалі Одеси. Фотозона обладнана інстабоксом для миттєвих фото і є безкоштовною для усіх бажаючих.

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Інстабокс працює щодня з 10:00 до 22:00. Святкові декорації доступні для фотографування на власні смартфони цілодобово. На локації також присутній адміністратор, який допомагає відвідувачам зі зйомкою.

Як повідомили в ГК «Нафтогаз», мета проєкту – створити святкову атмосферу і підтримати містян у часи повномасштабної війни. Фотозона за лічені дні стала популярним місцем для пасажирів: тут щодня закарбовують у памʼяті моменти зустрічей з рідними, фотографуються місцеві мешканці, внутрішньо переміщені особи та туристи.

Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси
Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси
Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси
Святкова фотозона для пасажирів на залізничному вокзалі Одеси

Фотозона працюватиме до 1 січня. Тож усі одесити й гості міста встигнуть її відвідати та зробити знімки на памʼять.

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