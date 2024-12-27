На залізничному вокзалі Одеси відкрили святкову фотозону для пасажирів (фото)

Інстабокс працює щодня з 10:00 до 22:00. Святкові декорації доступні для фотографування на власні смартфони цілодобово. На локації також присутній адміністратор, який допомагає відвідувачам зі зйомкою.

Як повідомили в ГК «Нафтогаз», мета проєкту – створити святкову атмосферу і підтримати містян у часи повномасштабної війни. Фотозона за лічені дні стала популярним місцем для пасажирів: тут щодня закарбовують у памʼяті моменти зустрічей з рідними, фотографуються місцеві мешканці, внутрішньо переміщені особи та туристи.

Фотозона працюватиме до 1 січня. Тож усі одесити й гості міста встигнуть її відвідати та зробити знімки на памʼять.