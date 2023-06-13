На сході України під час контрнаступу ЗСУ загинув сержант з Одещини

9 червня 2023 року в районі населеного пункту Сторожеве Волноваського району Донецької області загинув головний сержант розвідувального взводу Максим Дмитрієв. Про це повідомили в Саф’янівській територіальній громаді Ізмаїльського району.
Максим Дмитрієв – мешканець села Нова Некрасівка Саф’янівської сільської об’єднаної громади.
Наразі населений пункт Сторожеве звільнене від окупантів під час контрнаступу ЗСУ на сході України.
Герої не вмирають! Вони продовжують захищати нас із небес.
Нагадаємо, що що на сході України загинув молодий хлопець з Одещини.
Читайте також: на Одещині попрощалися з полковником, одним з керівників ОК “Південь”.
Фото: Саф’янівська ОТГ