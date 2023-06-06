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В Одесской области похоронили офицера, погибшего на востоке Украины

В Одесской области похоронили офицера, погибшего на востоке Украины

С военными почестями похоронили в Болграде уроженца городского громады, начальника отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» полковника Александра Макаева, погибшего на фронте 4 июня 2023 года. Об этом сообщили в Болградской районной военной администрации (РВА).

В Болградской РВА сообщили, что отпевание офицера состоялось в Свято-Преображенском соборе г. Болград, после чего гроб пронесли по центральным улицам. Похоронили героя на городском кладбище.

похорон потери

«Александр Макаев всегда был искренним, открытым, целеустремленным человеком и больше всего любил жизнь. Был хорошим товарищем и боевым собратьем, всегда готовым прийти на помощь другим. Для нас он всегда останется образцом храбрости и стойкости. Тем, кто был небезразличен к судьбе Украины, кто лелеял на лучшее будущее и светлый, мирный завтрашний день», — вспоминают близкие погибшего.

полковник макаев

У Александра остались сын и мать.

Напомним, что, защищая Украину, погиб наводчик из Одесской области.

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Фото: Болградская РВА

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