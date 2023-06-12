На сході України загинув молодий хлопець з Одещини

В Одеській області проводжатимуть в останню путь військового ЗСУ Григорія Вододюка, який загинув у Донецькій області. Про це повідомили в Новоборисівській територіальній громаді.
Григорій Іванович Вододюк, якому виповнилося 23 роки, загинув на сході України в Донецьій області під Времівкою, Волноваського району.
Григорій Вододюк був жителем Новоборисівської територіальної громади Роздільнянського району. На батьківщині і поховають хлопця 13 червня, у вівторок об 11.30 в селі Новоборисівка.
Нагадаємо, що на Одещині попрощалися з полковником, одним з керівників ОК “Південь”.
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Фото: Новоборисівська ОТГ