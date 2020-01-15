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Новости Одессы и Одесской области

На Успенской улице обрушился фасад: у проходившей мимо одесситки сотрясение мозга

На Успенской улице обрушился фасад: у проходившей мимо одесситки сотрясение мозга

Часть карниза с фасада дома на улице Успенской, 10 упала прямо на голову девушки. Она получила рассечение головы и потеряла сознание.

Как сообщила родственница пострадавшей Екатерина Агафонова-Доброер на своей странице в Facebook, девушке вызвали скорую. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга.

По словам родственницы, когда девушка проходила по Успенской, она услышала шум и попыталась отбежать от здания. Но отвалившийся кусок карниза, затормозив от удара об балкон, упал прямо на нее.

Мужчина, который работает неподалеку, вызвал скорую.

Об инциденте сообщили в полицию, однако неизвестно, понесет ли кто-то ответственность за это.

“Мы ходим под этими домами каждый день, с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности”, – написала Екатерина.

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2 комментарии
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всевпереди
Гость
всевпереди

а депутаты, получив по миллиону от Труханова, обставляют свои офисы и ставят новые окна и двери в высотках, которым всего лет по 30. ведь в высотках живет больше избирателей, а под карнизами столетних домов головы рассекают единицам. ничего личного – просто депутатский бизнес на крови.

Голос за0Голос против  Ответить
33 минут назад
Вася
Гость
Вася

Трухезало.

Голос за0Голос против  Ответить
7 минут назад
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У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

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