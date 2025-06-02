Як повідомили у відомстві, протягом кількох місяців поліцейські на велосипедах будуть працювати у пішохідних зонах міста. Їхнє завдання – швидше реагувати на виклики громадян та забезпечувати правопорядок.

Основна увага велопатрульних буде зосереджена на виявленні порушень Правил дорожнього руху, а також на забезпеченні громадського порядку та безпеки. Мешканці міста зможуть побачити велопатрульних переважно у денний час. Зазначається, що вони реагуватимуть на виклики майже в усіх тих же випадках, що й автопатрулі, проте їхня мобільність є значною перевагою.

У пресслужбі наголосили, що велопатрульні матимуть при собі всі необхідні спеціальні засоби та відповідні адміністративні матеріали. Це дозволить їм негайно реагувати на правопорушення, фіксувати їх та ефективно забезпечувати громадський порядок.

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