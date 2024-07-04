4 липня в Україні відзначають День Національної поліції: історія свята

Історія свята

Після Революції Гідності у 2014 році поступово почалася реформа правоохоронної системи. У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон “Про національну поліцію”. Паралельно йшло створення Патрульної поліції.

4 липня 2015 року в Києві на Софійській площі склали присягу перші патрульні поліцейські України. Саме на честь цієї події День Нацполіції України відзначається 4 липня.

До літа 2016 року Патрульна поліція вже була сформована в усіх обласних центрах України.

Одночасно йшло реформування обласних управлінь та інших підрозділів старої міліції на поліцейські.

За час повномасштабного російського вторгнення, за різними даними, до 150 співробітників Нацполіції загинули під час виконання бойових завдань, службових обов’язків, проведення стабілізаційних заходів, внаслідок обстрілів тощо.

Голова Національної поліції України Іван Виговський про службу поліцейських

“У День Національної поліції України я дякую кожному і кожній з вас, хто у відповідь на щоденні виклики і небезпеки приборкує втому та міцно стоїть на захисті й порятунку.

Ми тримаємо внутрішній фронт – заради безпеки кожного громадянина, заради справедливості та правди. З повною самовідданістю несемо службу.

Окрім звичної та складної поліцейської роботи, ми вже третій рік виконуємо додаткові функції, аби захистити людей від головного ворога, росії, повернути мир, зберегти державу. І наша служба важлива, необхідна та цінна.

Десятки тисяч поліцейських несуть службу, пов’язану з відсіччю збройної агресії рф – як у складі бойових бригад Нацполіції «Лють» та «Хижак», так і виконуючи поліцейські функції у прифронтових регіонах.

Національна поліція є міцною ланкою Сил безпеки і оборони України, і вона складається з щоденної відповідальної роботи кожного з нас.

Повертайтесь живими та неушкодженими з кожного бойового виходу, з кожного виїзду на виклик”.