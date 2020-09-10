На Тузлівських лиманах правоохоронці викрили браконьєра

Зловмисник на човні сітками виловив на території природоохоронного парку майже 50 кефалей. Збитки, завдані чоловіком державі, нараховують більше 27-ми тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правопорушник – 39-річний житель Татарбунарського району, рибу, зізнається, ловив для себе.

Човен, сітки та улов у рибалки вилучили. За фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом у територіальному відділенні поліції розпочато провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: пресслужба