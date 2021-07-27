На трассе Одессе – Рени закроют железнодорожный переезд – когда и зачем?

На автодороге М-15 Одесса – Рени (182-й км) будет две ночи запрещено движение транспорта через железнодорожный переезд.

Как сообщает Служба автодорог в Одесской области, переезд будет закрыт с 22:00 часов вторника, 27 июля до 6:00 среды, 28 июля, а также с 22:00 четверга, 29 июля, до 6:00 пятницы, 30 июля.

Причина – аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде. Их будет выполнять белгород-днестровское производственное подразделение Одесской железной дороги.

О снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта дорожники обещают сообщить дополнительно.

Также Облавтодор опубликовал схему объезда закрытого участка:

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Молдова намерена на год перекрыть движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину, из-за ремонтных работ.

Читайте также: В Одессе закрыли до конца года проезд по улице Самолетной.

Источник: od.ukravtodor.gov.ua