На трассе Одесса-Рени в ДТП погиб мотоциклист

Авария произошла вечером 12 июля около 19:00 в селе Великий Дальник Одесской области, на трассе Одесса – Рени. Там столкнулись легковушка и мотоцикл.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области
Там столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. В результате аварии водитель двухколесного транспортного средства – 44-летний местный житель – погиб на месте. Водитель легкового автомобиля не пострадал.
На месте работала следственно-оперативная группа по расследованиям ДТП и группа реагирования патрульной полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на трассе Киев – Одесса полыхал газовоз.
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