ДТП в Одессе: на Инглези Mercedes задавил мотоциклиста

В Одессе правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мотоциклист.
Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, авария случилась вечером пятницы, 1 июля, на улице Инглези.
«Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, выполнил разворот через две сплошные полосы, разделяющие проезжую часть дороги, и совершил столкновение с мотоциклистом. От полученных травм водитель двухколесного транспорта погиб на месте»,
– говорится в сообщении.
Выяснилось, что водитель авто в момент ДТП был трезв.
Сейчас оперативники устанавливают полные обстоятельства происшествия.
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