ДТП в Одессе: на Инглези Mercedes задавил мотоциклиста

В Одессе патрульные сбили женщину на переходе (видео) В Одессе автомобиль патрульных полицейских сбил на пешеходном переходе женщину.

Об этом говорится в утренней сводке патрульной полиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

ДТП на Фонтане в Одессе: есть ли пострадавшие? В Патрульной полиции Одесской области рассказали подробности сегодняшнего ДТП в Одессе на 4-й станции Фонтана. Из-за этой аварии было временно парализовано движение трамваев, в том числе и ранее обещанного трамвая №17. ПОДРОБНЕЕ