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В Одессе патрульные сбили женщину на переходе (видео)

В Одессе патрульные сбили женщину на переходе (видео)

В Одессе автомобиль патрульных полицейских сбил на пешеходном переходе женщину.
Об этом говорится в утренней сводке патрульной полиции в Одесской области.

Как рассказала спикер патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко, инцидент случился в четверг, 23 июня, на улице Инглези. Авто полицейских ехало по вызову о грабеже и совершило наезд на пешехода.

По словам очевидцев, патрульные сбили женщину на углу улиц Инглези и Королева.

Пострадавшую госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится служебная проверка.

Всего, по данным патрульной полиции, за прошедшие сутки на дорогах Одессы зарегистрировали два ДТП с потерпевшими. Еще одно дорожное происшествие случилось на перекрестке улиц Балковской и Маловского – там водитель легковушки сбил велосипедиста.

А в целом стражи порядка обработали 880 вызовов.

Фото: скриншот с видео Телеграм-канала Xydessa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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