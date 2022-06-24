В Одессе патрульные сбили женщину на переходе (видео)

В Одессе автомобиль патрульных полицейских сбил на пешеходном переходе женщину.
Об этом говорится в утренней сводке патрульной полиции в Одесской области.
Как рассказала спикер патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко, инцидент случился в четверг, 23 июня, на улице Инглези. Авто полицейских ехало по вызову о грабеже и совершило наезд на пешехода.
По словам очевидцев, патрульные сбили женщину на углу улиц Инглези и Королева.
Пострадавшую госпитализировали.
Сейчас по факту ДТП проводится служебная проверка.
Всего, по данным патрульной полиции, за прошедшие сутки на дорогах Одессы зарегистрировали два ДТП с потерпевшими. Еще одно дорожное происшествие случилось на перекрестке улиц Балковской и Маловского – там водитель легковушки сбил велосипедиста.
А в целом стражи порядка обработали 880 вызовов.
Фото: скриншот с видео Телеграм-канала Xydessa