На трассе Одесса – Рени сгорели заживо водитель и 2-летний ребенок – движение затруднено

Сегодня, в четверг, 8 сентября, на трассе Одесса – Рени, возле села Монаши Белгород-Днестровского района Одесской области затруднено движение транспорта из-за жуткого дорожно-транспортного происшествия.

По информации областного управления полиции, сегодня днем на трассе легковой автомобиль врезался в фуру. В результате столкновения обе машины загорелись.

В сгоревшей легковушке погибли 27-летний водитель и его двухлетний сын.

47-летний водитель грузовика не пострадал.

На месте ДТП работают полицейские – они выясняют обстоятельства аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий в Одесской области решает вопрос о правовой квалификации произошедшего по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких человек).

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть максимально внимательными на дороге.

Отметим, что за последние несколько дней это не первое ДТП на трассе Одесса – Рени. Так, утром 5 сентября на 180 километре автодороги Одесса – Рении, вблизи села Новоселовка, произошла дорожная авария с участием тяжеловесного автомобиля и микроавтобуса. Погибли два человека.

А 3 сентября на трассе Одесса – Рени столкнулись легковой автомобиль Daewoo Lanos и грузовик Scania. В аварии погибли водитель Daewoo и его 15-летняя дочь.