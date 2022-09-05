Движение по трассе Одесса – Рени затруднено из-за смертельной аварии

Сегодня утром, 5 сентября 2022 года, вблизи поселка Новоселовка Измаильского района Одесской области, на 180 километре автодороги Одесса – Рени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тяжеловесного автомобиля и микроавтобуса.

Из-за аварии в настоящее время движение по трассе Одесса – Рении затруднено, сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на Службу автодорог в Одесской области.

Как стало известно, в результате ДТП погибли два человека.

На месте происшествия работают спасатели, медики скорой помощи и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, 3 сентября на трассе Одесса – Рени столкнулись легковой автомобиль Daewoo Lanos и грузовик Scania. В аварии погибли водитель Daewoo и его 15-летняя дочь.

Фото: od.vgorode.ua, схема с Телеграм-канала «Одесская жизнь»