На трассе Одесса – Рени не разминулись ВАЗ и Hyundai – есть пострадавшие

Вечером понедельника, 2 августа, на трассе Одесса – Рени произошла серьезная дорожная авария с участием двух легковых авто – ВАЗ и Hyundai. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает областное управление полиции.

Авария произошла вблизи поселка Расселенец в Беляевском районе Одесской области. По предварительной информации, две легковушки столкнулись, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.

В результате травмировались водитель и двое пассажиров ВАЗа, а также пассажирка Hyundai. Все они были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, вечером 22 июля на трассе Одесса – Рени, возле села Новосельского столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Renault. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. Водитель Renault погиб на месте. Причиной ДТП назвали выезд легковушки на встречную полосу.

Кстати, на трассу Одесса – Киев обрушился ливень.

Фото ГУНП в Одесской области