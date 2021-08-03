Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Рени не разминулись ВАЗ и Hyundai – есть пострадавшие

На трассе Одесса – Рени не разминулись ВАЗ и Hyundai – есть пострадавшие

Вечером понедельника, 2 августа, на трассе Одесса – Рени произошла серьезная дорожная авария с участием двух легковых авто – ВАЗ и Hyundai. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает областное управление полиции.

Авария произошла вблизи поселка Расселенец в Беляевском районе Одесской области. По предварительной информации, две легковушки столкнулись, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.

В результате травмировались водитель и двое пассажиров ВАЗа, а также пассажирка Hyundai. Все они были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, вечером 22 июля на трассе Одесса – Рени, возле села Новосельского столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Renault. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. Водитель Renault погиб на месте. Причиной ДТП назвали выезд легковушки на встречную полосу.

Кстати, на трассу Одесса – Киев обрушился ливень.

Фото ГУНП в Одесской области

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить