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На трассе Одесса – Рени разорвало легковушку – есть жертва

На трассе Одесса – Рени разорвало легковушку – есть жертва

Жуткое ДТП произошло вечером 22 июля на трассе Одесса – Рении, возле села Новосельского – там столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль и Renault. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части.

По данным областного управления полиции, причиной аварии стал выезд 54-летнего водителя Renault на встречную полосу. От полученных травм мужчина погиб, а его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют правоохранители.

Ранее смертельная авария случилась на трассе Одесса – Киев возле села Бурдовка: там джип на огромной скорости влетел в стоящий прицеп. Водитель легковой машины погиб на месте. Само авто превратилось в груду искореженного металла. Выяснилось, что водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и столкнулся с полуприцепом грузовика DAF.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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